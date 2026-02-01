Norma Ríos respaldó el documento de los gobernadores y destacó el liderazgo de Insfrán en defensa del Federalismo Productivo

La presidenta de CAMEFOR y titular de la empresa RIMEL, Norma Ríos, expresó su acompañamiento al documento firmado por los gobernadores que manifiesta el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. Desde una mirada empresarial, sostuvo que “la modernización laboral debe fortalecer el empleo formal y la producción, no generar mayor incertidumbre en el entramado productivo”.

Ríos afirmó que las pequeñas y medianas empresas del interior dependen de un mercado interno activo y de reglas claras que brinden previsibilidad. “Cuando se debilitan derechos o se instala inestabilidad, el impacto no solo afecta a los trabajadores, sino también a las empresas que sostienen el empleo y la actividad económica en las provincias”, remarcó.

En ese contexto, advirtió que la apertura indiscriminada de importaciones impulsada por el Gobierno Nacional “pegó en el corazón del empresariado pyme”. Según señaló, más de 24.000 empresas cerraron en los últimos dos años, lo que equivale a una pyme que baja sus persianas cada tres horas en la Argentina. “Entonces, ¿de qué reforma laboral vamos a hablar si no existen políticas que protejan y promuevan a las pequeñas y medianas empresas? Cuando las pymes no pueden vender y cierran, el impacto directo es sobre el empleo. Eso sí es un golpe estructural al trabajador”, sostuvo.

En ese marco, destacó el rol del gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, señalando que “ha demostrado liderazgo y firmeza en la defensa del federalismo y de los intereses productivos de nuestra provincia”. Según indicó, su capacidad de gestión permitió sostener políticas que priorizan la producción, el empleo y la articulación entre el sector público y privado.

La dirigente empresarial subrayó que Formosa “ha construido un modelo de desarrollo con fuerte acompañamiento estatal, que brinda herramientas a empresarios y comerciantes para sostener la actividad en contextos nacionales adversos”. En ese sentido, consideró que cualquier reforma estructural debe contemplar las particularidades de las economías regionales.

Finalmente, Ríos sostuvo que el debate sobre la legislación laboral debe darse en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional. “Argentina necesita crecimiento con inclusión, más producción y más empleo formal. El desarrollo no puede construirse sobre la precarización, sino sobre consensos que fortalezcan el trabajo, la industria nacional y el federalismo”, concluyó.



