Vuelta al cole: La FAS continúa brindando atenciones en los distintos barrios capitalinos

La Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) desarrolló una nueva jornada de atención solidaria denominada “Vuelta al Cole”, pero en esta oportunidad en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

Fue en la tarde del viernes 6, en donde una vez más pusieron en marcha este trabajo articulado que vienen realizando con distintas áreas del Gobierno provincial, los Centros de Salud y los establecimientos educativos del sector, en el marco del programa “Fortalecimiento Comunitario” que impulsa la fundación previo al regreso a clases.

Con una gran convocatoria y un evidente compromiso de las madres que desde horas tempranas asistieron con la libreta de salud de sus hijos, se llevó a cabo este espacio de atención solidaria que brindó diferentes atenciones médicas.

“Se realizaron alrededor de 500 atenciones que incluyeron certificados de buco dental, aptitud física y también charlas de prevención, como la realizada por las compañeras odontólogas quienes les enseñaron a cómo cepillarse los dientes, cómo cuidarlos y al finalizar le entregaron una pasta dental y un cepillo de dientes”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la exdiputada provincial, la arquitecta Blanca Denis, referente de la Fundación.

“También, estuvieron los cardiólogos del Hospital de Alta Complejidad (HAC) atendiendo a los niños”, señaló y explicó que “en el caso de detectarle a alguno algún problemita, como palpitaciones, automáticamente se le realiza un electrocardiograma y vuelve a ser evaluado por los profesionales”.

Se contó con la colaboración de un equipo de nutricionistas, “que fue el encargado del control de la talla y el peso y, en el caso de detectar algún niño con problema nutricional, automáticamente lo derivan al Hospital de la Madre y el Niño para su atención”.

“Además, estuvieron presentes psicólogos, psicopedagogos, un equipo de vacunadores para completar el calendario de vacunación a los que necesitaban. Así también compañeras militantes con sus servicios de peluquería, manicura, pinta carita”, añadió.

Es decir, “se contó con un gran equipo articulado que trabajó de manera mancomunada colaborando con el sistema de salud provincial y demostrando el compromiso con el Modelo Formoseño”, acentuó Denis.

Para finalizar, reflexionó que “en este momento tan difícil que está viviendo la Argentina, en donde estamos pasando por una etapa muy crítica, debido a que el Gobierno nacional día a día continúa quitando derechos ganados y castigando así a los más vulnerables, en Formosa, todos unidos, mostramos la contracara, donde, poniendo cada uno su granito de arena, se logra desarrollar este espacio social que lleva las atenciones al territorio, fortaleciendo el sistema sanitario y su lazo con la comunidad”, cerró.











