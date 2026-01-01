85 pacientes oncológicas fueron atendidas en el Hospital de la Madre y el Niño durante el 2025

El número responde a las estadísticas del nosocomio. Corresponden al diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y de cuello de útero.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el director del Hospital de la Madre y el Niño Víctor Fernández explicó que la institución cuenta con profesionales del área como médicas oncólogas, que realizan primero el diagnóstico y luego el tratamiento de las pacientes.

Especificó que se trata de dos patologías: cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, pacientes que inician el esquema de radioterapia en el Hospital o pueden hacerlo también en el Hospital de Alta Complejidad “Néstor Kirchner”.

Destacó el médico que hasta hace unos tres años, todas las pacientes que eran diagnosticadas con cáncer de mama y requerían del tratamiento con quimioterapia en forma indefectible debían viajar a Bueno Aires a continuar con el tratamiento, con el consiguiente desarraigo familiar y los costos para esa persona.

“Hoy lo hacemos acá en Formosa ya que contamos con la institución o con el Centro de Medicina Nuclear” subrayó.

En cuanto a estadísticas, precisó Fernández que durante el año 2025 unas 85 pacientes fueron tratadas en el sector de Oncología del Hospital. “Nosotros iniciamos lo que es el estudio y el diagnóstico y muchas veces va al Hospital de Alta Complejidad” para alguna cirugía de mayor complejidad precisó.

Añadió que tras la cirugía, las pacientes vuelven al Hospital para iniciar su tratamiento oncológico.



