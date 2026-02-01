Los casos positivos de COVID-19 se mantuvieron sin variaciones significativas

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), reiteraron la importancia de sostener las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación. Además, recomendaron que las personas con síntomas compatibles concurran a los centros de salud y hospitales para realizarse el hisopado correspondiente.

En la última semana se han realizado 1120 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 42 de ellos resultados positivos a coronavirus , lo que representa un índice de positividad del 3,7%.

Los mismos corresponden a Formosa con 17 casos, Villafañe ocho, El Colorado siete, Clorinda cuatro, Laguna Blanca y General Belgrano con dos casos cada lugar y La Primavera y Buena Vista con un caso cada uno.

El total de casos activos es de 61, se registraron 60 altas, hay un paciente internado y se realizaron 190 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el inicio de la Pandemia a la fecha, se diagnosticaron 153.476 casos, de los cuales se recuperaron 151.987 y fallecieron 1351.







