El PAIPPA acentúa acciones de cara al inicio de la siembra de segunda

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco, anticipó, en diálogo con AGENFOR, que en febrero comenzará la siembra de segunda, que incluirá distintos tipos de maíz, cucurbitáceas, cebolla, zanahoria, remolacha y morrones, entre otros cultivos.

“Estamos trabajando con todo el equipo técnico y también con los diferentes Ministerios y el interior provincial en lo que va a ser la siembra de segunda a partir del mes de febrero”, subrayó el funcionario.

Comentó que, en ese contexto, se vienen llevando adelante diversas reuniones con diferentes instituciones y productores “para ver todos los detalles” y avanzar en la planificación de las tareas, teniendo en cuenta que “se va a venir una siembra de segunda muy diversificada, con distintas variedades de maíz, zapallo, todo lo que sea hortalizas, principalmente cebolla, zanahoria, remolacha, tomate y pimiento”.

Del mismo modo, “se suma el zapallo, ya sea de tronco, cabuto, coquena y plomo”, al igual que el maíz colorado, amarillo, blanco y pisingallo.

Destacó que se trata de “una producción realmente muy diversificada” la que llevan adelante los productores paipperos, así como lo pregona el gobernador Gildo Insfrán desde su Gobierno y el Modelo Formoseño.

Por ello es que se delinean los aspectos, ya que “es una decisión de nuestro Gobernador que se trabaje esta manera, de forma mancomunada con los consorcios y cooperativas paipperas del interior provincial, tocando todos los puntos importantes, fortaleciendo al Plan Nutrir y a las ferias francas”.

En ese sentido, puso en valor los trabajos concretados en las regiones productivas del territorio durante estos meses. “En el norte, el sur, el este, el centro y oeste se ha trabajado muy fuerte. Se ha llevado, por ejemplo, una muy linda producción de cucurbitáceas, principalmente de sandía y melón, hacia las ciudades importantes”, resaltó, a la vez que también aludió al acompañamiento del clima, “con las lluvias que hemos tenido, luego de haber pasado muchos años de sequía”.



