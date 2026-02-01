La Policía sacó de circulación a 74 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 210 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.448 personas y con prueba de alcohotest a 111 personas, labraron 210 actas de infracción y detectaron a 74 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 41 motos, tres automóviles y retuvieron 109 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad vial

Durante los últimos operativos de control vehicular realizados en las localidades de Laguna Blanca, Herradura y la ciudad de Clorinda, la Policía quitó de circulación a un total de nueve motocicletas debido a que sus conductores pusieron en riesgo la seguridad al tránsito y la de terceros.

En todos los casos, los infractores fueron notificados en distintas causas contravenciones, y los rodados quedaron secuestrados a disposición del Juzgado de Paz.

Seguridad ciudadana

También la Policía diagramó cobertura de seguridad en el marco de la “10° Edición del Festival Río, Mate y Tereré”, desde el sábado hasta la madrugada del lunes en la Costanera Vuelta Fermoza y aguas del Río Paraguay.

En tanto en el interior provincial, los uniformados bridaron seguridad en las distintas localidades durante la actividad de los corsos barriales.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 2.530 personas en distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



