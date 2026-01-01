Se desarrollará por primera vez en Formosa un curso sobre manejo de drones

UNA INTERESANTE PROPUESTA DE LA CONSULTORÍA WVS

El uso de drones experimentó un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta fundamental en diversas áreas como la fotografía y filmación aérea, la seguridad, la agricultura, la topografía y el monitoreo ambiental. Su versatilidad y facilidad de acceso permiten que cada vez más personas se interesen en aprender a operarlos.

El vuelo de un dron requiere no solo habilidades prácticas, sino también conocimientos sobre seguridad, normativas vigentes y funcionamiento del equipo. Comprender estos aspectos es fundamental para garantizar un uso responsable, prevenir accidentes y aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas que ofrecen estos dispositivos.

Conociendo éste creciente interés, la Consultora en Seguridad y Salud Ocupacional WVS lanzó el primer curso de introducción al manejo de Dron en la provincia de Formosa.

Al respecto, la licenciada en Criminalística Laura Marianela Llanes explicó los alcances del curso que se desarrollará desde el mes de marzo del corriente año. “Esta instancia formativa constituye el primer paso para quienes desean iniciarse en el manejo de drones, promoviendo el aprendizaje progresivo y el desarrollo de habilidades técnicas necesarias para su correcta utilización. Está destinado a las personas que quieran iniciarse en el vuelo como también para aquellos profesionales que quieran perfeccionar esas habilidades” detalló.

Destacó que es la primera vez que se desarrollará en Formosa este curso porque, “generalmente llegaban a realizarse en Chaco o Corrientes, por eso desde la Consultora decidimos traerlos porque tuvimos muchas consultas y requerimientos de éste tipo” agregó.

La profesional explicó más adelante que el curso se extenderá por dos meses con clases teóricas y prácticas, es decir la parte teórica en instalaciones de la consultoría ubicada en Saavedra 423 y la parte práctica en un espacio abierto”.

Comentó asimismo que “el instructor a cargo del curso posee varios drones por lo que no será necesario que las personas interesadas cuenten con el artefacto. Tenemos varios drones desarmados, porque van a empezar desde lo más básico como es, conocer las partes de los drones, el tipo de cámara hasta emprender el vuelo. También el contenido que se desarrollará en el curso abarcará la utilización del dron en las diferentes áreas u oficios”.

Con respecto al crecimiento en la utilización de los drones manifestó que “en el último tiempo se pudo conocer la importancia del dron en el trabajo que realizan las brigadas que combaten los incendios en la Patagonia. Se pueden observar drones realizando vuelos panorámicos para ver dónde se inició ese fuego, cuáles son las áreas más vulnerables y hacia donde se extienden. También podemos hablar de la importancia en la búsqueda y rescate de personas, control de las obras, control de haciendas en el campo, es decir que la incorporación de éste tipo de tecnología es muy amplia”.



















