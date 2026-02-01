Víctor Alarcón se suma al paro nacional en defensa de los derechos laborales

Víctor Alarcón, en su rol de Secretario General de ADEFCA e integrante de CEA, comunica su firme adhesión al paro general que se llevará a cabo en todo el país este miércoles 11 de febrero. Esta medida se toma en rechazo al tratamiento de la reforma laboral que se impulsa, la cual, según Alarcón, implicaría un retroceso en los derechos conquistados, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de estabilidad para los trabajadores y una flexibilización que afectaría la calidad del empleo en el país.

En este contexto, Alarcón remarcó que la defensa de las conquistas laborales es una responsabilidad de todos, y que no se trata solo de detener una reforma, sino de apostar por un modelo de país que garantice trabajo digno, estabilidad y derechos para las generaciones presentes y futuras. Convoca a todos los trabajadores a sumarse a esta jornada de lucha en defensa de sus derechos.



