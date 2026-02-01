Verano en movimiento, talleres de danzas gratuitos dictados por la Subsecretaría de Cultura

Del 2 al 27 de febrero se llevará a cabo “Verano en movimiento”, una propuesta gratuita del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, a través de la Subsecretaría, que conjuga lo artístico con la danza y está destinado a niños, adolescentes y adultos.

Se trata del dictado de talleres de danzas folklórica, clásica, malambo y percusión y fantasía de bombo y se dictan de lunes a viernes, a las 17 horas, en la Escuela Privada San José Obrero.

Para conocer un poco más sobre esta propuesta, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dialogó con el profesor de percusión y bombo Freddy Yajarí, quien precisó que para participar del mismo “solo hay que tener ganas de aprender, porque contamos con instrumentos para que puedan ensayar”.

Explicó que lo que se busca es “enseñar lo que es la percusión” y aclaró que “al tener este barrio varias batucadas, quiere decir que utilizan mucho los instrumentos de percusión, por lo tanto queremos brindarles esta oportunidad de saber más”.

Asimismo, agregó que “el objetivo también está centrado en mostrarles sobre otros ritmos, como el folklórico, siempre dentro de lo que ellos conocen como percusión”.

Clases

Respecto de las clases, el profesor Yajarí informó que “los lunes y miércoles se dictan danzas folclóricas en tres horarios: de 17 a 18 horas al grupo de niños, de 18 a 19 horas a los adolescentes y de 19 a 20 a los adultos”.

“Los miércoles hay danza clásica con la profesora Mayra Figueredo y folclórica con la profesora Laura Rolli, mientras que los jueves tienen percusión y fantasía de bombo y malambo, conmigo”, indicó.

Por último, estimó que “la idea de los talleres es trabajar con niños, adolescentes y adultos”.



