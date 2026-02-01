Clubes digitales, una propuesta que brindar acceso, inclusión y desarrollo digital a niños y jóvenes formoseños

Actualmente, en la provincia de Formosa hay 20 clubes digitales situados en distintos barrios capitalinos y en algunas localidades del interior provincial. Una propuesta que se enmarca en las políticas públicas del Gobierno de Formosa y tiene como objetivo brindar acceso, inclusión y desarrollo digital para niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

Sobre ello, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, quien valoró esta decisión política y el trabajo que se viene realizando desde el organismo.

“Desde la secretaría se promueve de manera activa todo lo que tenga que ver con la popularización de la ciencia, porque hoy, en Formosa, se puede hacer ciencia, debido a que hubo inversión del Estado”, precisó e indicó que algunos ejemplos son: “El Polo Científico y Tecnológico, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el Centro de Inclusión Digital (CID) y otras tantas instituciones”.

Por este contexto, Orrabalis recordó que “a través de los Clubes digitales despertamos vocaciones científicas a temprana edad en niños de a partir de 5 años, y se hace a través de talleres relacionados a la robótica, programación, fomentando con estas actividades el amor por la ciencia”.

Además, comentó que durante el receso estival, se puso en marcha el “Programa de verano” a través del cual algunos clubes digitales siguieron funcionando, como el que se encuentra en el Centro Comunitario Nueva Formosa en donde se dieron talleres de impresión en 3D, robótica y pilotaje de drone”.

También, “el que se desarrolla en el barrio Lisbel Rivira, en donde, con el acompañamiento del Centro Integrador de Acción Comunitaria “Eva Perón” (CIDAC), este sábado 7 se dictaron talleres de robótica y programación pensados para niños de 6 y 7 años”.

Ante este contexto, Orrabalis declaró con firmeza que “en Formosa, hacer ciencia y tecnología está respaldado por un modelo político que va totalmente en contraste al accionar del Estado nacional libertario, con el cual la ciencia involuciona teniendo como triste resultado el abandono del país de unos siete científico por día. Situación que a futuro traerá graves consecuencias”.

Para cerrar, agregó: “Además de las instituciones nombradas, en Formosa también tenemos un Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, en donde la ciencia y la tecnología están a disposición de los formoseño y de los vecinos de la región, porque se trata de una institución de vanguardia que tiene mucha ciencia y tecnología y está al servicio del pueblo, que es lo que buscamos”.







