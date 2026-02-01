La obra inaugurada por el Gobernador reafirma que “la política pública está destinada a todos los adultos mayores”

La diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Cristina Mirassou, y el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, acompañaron al gobernador Gildo Insfrán en la inauguración de la refacción y ampliación de la pileta terapéutica, jacuzzi y gimnasio para la tercera edad en el predio de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe.

Justamente en ese barrio capitalino se vivió el viernes 6 una jornada de alegría, en especial para los adultos mayores, quienes celebraron la concreción de esta obra pública, la primera del 2026, a través de la cual se brindará una asistencia integral.

Este flamante espacio de piletas terapéuticas permitirá garantizar los derechos de los adultos mayores, promover su participación, bienestar y cuidado, por ello la doctora Mirassou acentuó que se trata de una “inauguración que realmente tiene mucho que ver con la salud, sobre todo, de las mujeres de la tercera edad y también los varones”.

Cuenta con dos piletas, el espacio para hacer gimnasia además de “aquagym y los distintos ejercicios”, resaltó, aseverando que “esto muestra la amplitud de las políticas públicas acá en Formosa”.

Mirassou, en ese sentido, trajo a colación “la oferta para los niños y las niñas en las colonias de vacaciones que se realizan ya hace mucho tiempo en la ciudad capital y en toda la provincia”.

Por su parte, Romay valoró la importancia de la construcción de esta obra pública, la cual fue “prácticamente refaccionada” por completo por la gestión provincial, y marcó que allí, “como siempre, la idea es trabajar en forma conjunta y poder principalmente hacer lo mejor para la gente que acude a todas las Casas de la Solidaridad”.

De la misma forma se trabaja en los gimnasios terapéuticos, donde se coordinan acciones “entre los diferentes organismos que estamos a cargo de ellos” porque, en definitiva, afirmó contundente el secretario de Deportes: “Nuestra política pública está destinada a todos nuestros adultos mayores de la provincia”.



