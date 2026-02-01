En distintas intervenciones, se recuperaron tres motocicletas

• Estos son los resultados del trabajo de la brigada de la Unidad Regional Uno, la Delegación Distrito Cinco y la Comisaría Novena

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron una Suzuki, una Motomel y una Gilera Smash durante intervenciones realizadas en los barrios San Andrés II, El Porvenir y 28 de Junio, de esta ciudad capital.

El primer procedimiento se realizó el martes último, alrededor de las 22:45 horas, cuando los integrantes de la Sección Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno tomaron conocimiento de la sustracción de una Suzuki en el barrio Laguna Siam.

Rápidamente, los investigadores desplegaron tareas de campo en diversos sectores hasta llegar al San Andrés II, donde recuperaron la moto mediante tareas de rastrillaje.

El otro procedimiento se concretó en la madrugada del miércoles último, cuando la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno en Distrito Cinco intervino ante la sustracción de una moto Motomel del barrio República Argentina.

El análisis de las secuencias fílmicas llevó a los auxiliares de la justicia hasta El Porvenir y recuperaron la motocicleta frente a la manzana “G”.

Por último, alrededor de las 0:20 horas, integrantes de la Comisaría Seccional Novena secuestraron una Gilera Smash durante recorridas preventivas en el barrio 28 de Junio.

Entre las manzanas 61 y 62 se constató que un motociclista realizaba maniobras peligrosas y al notar la presencia policial abandonó la moto e ingresó a una vivienda; mientras que durante la verificación, se comprobó que la moto tiene pedido de secuestro.

En todos los casos, personal de Policía Científica documentó el trabajo policial y las motos fueron trasladadas hasta la dependencia policial, las que quedaron a disposición de la Justicia provincial.