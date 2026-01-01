Una mujer murió tras el choque entre un auto y una camioneta con acoplado en Ruta Nacional 86

Una mujer de 73 años falleció durante un siniestro vial protagonizado entre un automóvil Toyota Etios, en la que viajaba como acompañante, y una camioneta Ford F-100 con acoplado.

El hecho de tránsito se registró alrededor de las 6:00 horas de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 86 y de inmediato concurrieron al lugar los integrantes de la Comisaría de El Espinillo, junto al personal de la Delegación Seguridad Vial de la mencionada localidad.

Allí constataron en el interior del Toyota Etios el cuerpo atrapado de una mujer y al costado de la banquina una camioneta Ford F100 con acoplado que trasladaba chatarras.

Luego el personal de salud confirmó que la acompañante del auto, identificada como Adolfina Galeano, ya no tenía signos vitales y su conductor fue trasladado hasta el Hospital de El Espinillo.

Según las averiguaciones, el chofer de la camioneta Ford F100 estaba acompañado por otro hombre y ambos vehículos se desplazaban en sentido Oeste-Este.

Por cuestiones que se tratan de establecer, el Toyota Etios habría impactado contra la camioneta, volcó y finalizó su marcha sobre sus cuatro ruedas.

A todo esto, el personal de la Delegación Policía Científica y Bomberos Laguna Blanca trabajaron en el caso.