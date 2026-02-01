Nuevo operativo sanitario del Hospital Distrital “Eva Perón” en Vaca Perdida y La Rinconada

El equipo de Atención Primaria de la Salud realizó una jornada de atenciones integrales en comunidades del Departamento Bermejo, fortaleciendo la prevención y el acceso a prestaciones esenciales.

Este viernes 6, el equipo de Atención Primaria de la Salud (APS) del Hospital Distrital “Eva Perón”, de la localidad de Ingeniero Juárez, concretó un nuevo operativo sanitario en las comunidades de Vaca Perdida, La Rinconada y otras comunidades aledañas, pertenecientes al Departamento Bermejo.

El director del hospital, el doctor José Fernández, detalló que durante la jornada se brindaron atenciones médicas para adultos y pediátricas, atención odontológica y controles, además de evaluación nutricional, vacunación, control de niñas y niños, entrega de leche y control de embarazadas. También, se realizaron ecografías abdominales y obstétricas.

En esa línea, el doctor Fernández remarcó que el trabajo territorial apunta a sostener el seguimiento del embarazo y la atención maternoinfantil, señalando que “de esta manera nosotros trabajamos para lograr que todos los partos sean institucionalizados con el debido control y también reforzamos nuestro distrito sanitario”.

Asimismo, destacó que se trata de una actividad sostenida y planificada: “Esta es una actividad que la realizamos permanentemente, por lo menos dos veces al mes. Salimos por distintos lugares del Distrito Sanitario 1 con la finalidad de brindar las prestaciones que normalmente brindamos en nuestro hospital”, explicó.

Finalmente, precisó que la jornada se desarrolló con un amplio horario de trabajo, iniciando a las 8 y finalizando a las 17 horas, reafirmando el compromiso del equipo de salud con la atención territorial y el acompañamiento continuo de las familias.



