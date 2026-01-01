Un motociclista perdió la vida al chocar contra un poste de alumbrado público

Sucedió en la avenida Arturo Illia y calle Emilio Mancebo

Un hombre de 26 años falleció tras perder el control de su Honda Wave de 110 cilindradas y colisionar contra un poste del alumbrado público, frente al barrio Liborsi de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró alrededor de las 18:10 horas del jueves último, sobre la avenida Arturo Illia y calle Emilio Mancebo.

Tras un llamado de vecinos a la línea de emergencias 911, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, Unidad Regional Uno, Comando Radioeléctrico Policial y Policía Científica acudieron al lugar del siniestro.

Allí hallaron el cuerpo del motociclista tendido sobre la cinta asfáltica y personal médico del SIPEC confirmó que no tenía signos vitales.

Además acudieron integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, quienes direccionaron el tránsito y resguardaron el escenario del hecho de tránsito.

También se realizaron las actuaciones procesales con el perito y fotógrafo, estableciéndose que el motociclista circulaba en sentido Oeste-Este por la Arturo Illia y, por cuestiones que son materia de investigación, perdió el control del rodado e impactó contra el poste de alumbrado público.

La víctima fue identificada como Josué Ezequiel Vergara, mientras que el juez de turno, Dr. Enrique Javier Guillen, y el fiscal tomaron intervención en el caso.

Además ordenaron el traslado del cuerpo por parte del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue judicial del barrio San Antonio para realizar la autopsia y posterior entrega a los familiares para las exequias.

A todo esto, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.