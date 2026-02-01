Una investigación por abigeato derivó en un importante secuestro de hoja de coca

Todo comenzó por la sustracción de un animal vacuno

Una investigación por abigeato culminó con el secuestro de casi 100 kilogramos de hoja de coca en el Paraje Tres Luces, en el marco de un trabajo impulsado por integrantes de la Subcomisaría Los Chiriguanos.

El viernes último se denunció la sustracción de un animal vacuno de un establecimiento rural ubicado en el Paraje Tres Luces, jurisdicción de la mencionada dependencia policial.

A partir de esas tareas investigativas llevadas adelante por el personal policial, se logró establecer la posible vinculación de algunos pobladores de la zona, más el seguimiento de un vehículo sospechoso que trasladaba bultos.

Con los elementos probatorios reunidos, se solicitaron las órdenes de allanamiento para inmuebles relacionados con los presuntos involucrados, medidas que fueron otorgadas por las autoridades judiciales.

En uno de los domicilios inspeccionados, los efectivos secuestraron casi 100 kilos de hoja de coca en estado natural, distribuidos en distintos bultos acondicionados para su almacenamiento.

Ante el hallazgo, se procedió al secuestro de la sustancia y se dio intervención de la Justicia.