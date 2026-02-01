Adultos mayores: Inclusión, cuidado y participación activa como política de Estado

En el marco de las políticas públicas orientadas al bienestar integral de los adultos mayores, el Gobierno de la provincia de Formosa continúa fortaleciendo espacios de inclusión, cuidado y participación activa, reconociendo a este sector como parte fundamental de la comunidad.

Durante toda esta semana, adultos y adultas mayores de las residencias de la ciudad de Formosa —“Evita”, “Eva Perón” y “El Porvenir”, dependientes del Ministerio de la Comunidad— participaron de actividades en la piscina terapéutica recientemente inaugurada por el gobernador Gildo Insfrán, en la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe.

La ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, acompañó una de las jornadas, saludó a los presentes y dialogó personalmente con ellos, poniendo en valor estos espacios e instándolos a continuar participando y disfrutando de estas propuestas que promueven el bienestar, la inclusión y la participación activa de las personas mayores.

Por su parte, la directora de Adultos Mayores, Roxana Núñez, destacó que “estas actividades no sólo favorecen el movimiento y la estimulación física, sino que también promueven la socialización, el fortalecimiento de vínculos y el disfrute en un entorno cuidado”.

Permanentemente acompañados por el equipo de la Dirección, operadores y profesores de educación física, los participantes realizan actividades fuera de sus residencias y propuestas que incluyen actividad física, baile y expresiones culturales.

Además, Núñez remarcó que “se trata de una política pública sostenida que pone en el centro a nuestros adultos mayores y su cuidado integral, promoviendo una vida activa, saludable y con participación plena en la comunidad”, subrayando el compromiso del Estado provincial con el envejecimiento activo y digno.

Encuentro en El Colorado

Por otra parte, la funcionaria destacó la participación de las y los adultos mayores de todas las residencias de la provincia, tanto de la ciudad capital como del interior, en una jornada especial realizada el pasado jueves 26, en el Parque Acuático de El Colorado, invitados por el municipio local.

El encuentro, que reunió además a distintas Casas de la Solidaridad y Gimnasios Terapéuticos, se desarrolló como cierre de las actividades de verano.

Núñez destacó que “este tipo de salidas son muy significativas, ya que disfrutan plenamente del encuentro con sus pares y de sentirse parte activa de estos espacios”.

Durante la jornada, disfrutaron de propuestas recreativas como aquagym, concurso de talentos, baile y un refrigerio compartido al finalizar el día, en un evento que se destacó por la masiva participación y el clima de compañerismo y disfrute de los protagonistas.

Estas acciones se inscriben en una política pública integral que el Gobierno de la provincia de Formosa sostiene de manera permanente, garantizando derechos y generando oportunidades para que las personas mayores se mantengan activas, integradas y protagonistas dentro de la vida comunitaria.



