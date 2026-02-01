Recuperaron animales y secuestraron una motocicleta en un allanamiento
En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas
Efectivos del Destacamento Fortín Soledad recuperaron siete porcinos y secuestraron una motocicleta utilizada para el traslado, mientras que los imputados se dieron a la fuga y son intensamente buscados.
La denuncia se radicó el viernes último y los abigeos fueron vistos en pleno traslado de los animales por la Ruta Provincial N° 32, una motocicleta Zanella de 150 cilindradas.
Los damnificados informaron que los animales estaban encerrados en el campo de uno de los imputados y serían faenados para su posterior comercialización en la localidad de Las Lomitas.
Personal policial se dirigió hasta el inmueble señalado y tanto el propietario como otro hombre se dieron a la fuga hacia una zona de monte.
Luego, las autoridades del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial analizaron las pruebas reunidas y ordenaron el allanamiento.
Durante la medida judicial se encontraron en un corral siete animales porcinos: seis chanchas y un lechón y fueron secuestrados junto a una motocicleta Zanella.
Después el juez en turno dispuso la entrega de los animales a sus propietarios.
Por el caso, se inició a una causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención de la Justicia provincial.