Recuperaron animales y secuestraron una motocicleta en un allanamiento

En el caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas

Efectivos del Destacamento Fortín Soledad recuperaron siete porcinos y secuestraron una motocicleta utilizada para el traslado, mientras que los imputados se dieron a la fuga y son intensamente buscados.

La denuncia se radicó el viernes último y los abigeos fueron vistos en pleno traslado de los animales por la Ruta Provincial N° 32, una motocicleta Zanella de 150 cilindradas.

Los damnificados informaron que los animales estaban encerrados en el campo de uno de los imputados y serían faenados para su posterior comercialización en la localidad de Las Lomitas.

Personal policial se dirigió hasta el inmueble señalado y tanto el propietario como otro hombre se dieron a la fuga hacia una zona de monte.

Luego, las autoridades del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial analizaron las pruebas reunidas y ordenaron el allanamiento.

Durante la medida judicial se encontraron en un corral siete animales porcinos: seis chanchas y un lechón y fueron secuestrados junto a una motocicleta Zanella.

Después el juez en turno dispuso la entrega de los animales a sus propietarios.

Por el caso, se inició a una causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención de la Justicia provincial.



