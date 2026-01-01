El intendente Jofré encabezó reapertura del Museo Ferroviario

Este viernes, en el marco de la Fiesta del Río, Mate y Tereré, se llevó a cabo la reapertura del Museo Ferroviario Municipal, con la presencia del Intendente Jorge Jofré, espacio recuperado que contiene un valioso patrimonio histórico cultural con un exhaustivo trabajo de conservación de múltiples objetos y documentos históricos, que revivió para la comunidad la historia del Ramal C-25 “Gral. Manuel Belgrano”.

Acompañaron al Jefe Comunal en la reapertura del Museo Ferroviario, el presidente de HCD, Dario Di Martino; los ediles Malena Gamarra, José Delguy y Beatriz “Kitta” Segovia; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; jueces de Falta y vecinos que se acercaron a visitar el museo.

Desde el año 2019, el Museo viene acercando la historia a los miles de formoseños y visitantes que pasaron desde su apertura, poniendo en valor objetos, muebles y artefactos de la época dorada del ferrocarril, como también es escenario temporal de exhibición para artistas locales que comparten su arte con la comunidad.

El museo ha sido ha sido íntegramente refaccionado con nuevos atractivos y piezas adquiridas recientemente, donde se integra el arte, la tecnología y la participación activa del público como visitantes turísticos.

Se realizó una actualización y modernización de exposiciones existentes como también en el diseño de recorridos narrativos y curatoriales.







