La CGT Formosa adhiere al paro nacional para el día en que se trate la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGT), informó que el pasado lunes, el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina se reunió con las Delegaciones Regionales de todo el país, de la que participó dicha delegación regional, para tratar y confirmar la realización de un paro nacional sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.

Tras dicha reunión se manifestó de manera total y absoluta su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en razón, como ya se ha declarado, que este proyecto de reforma atenta directamente los derechos laborales de los trabajadores y busca lograr dar mayor rentabilidad a las empresas alterando las condiciones de trabajo de manera regresiva, precarizando y eliminado derechos individuales y colectivos.

En este contexto, como se ha expuesto en anteriores documentos y donde se ha enunciado que dentro de la supuesta modernización laboral, el proyecto tiende a lograr un retroceso y precarización del empleo, reducir los derechos laborales, eliminación de la estabilidad laboral y seguridad del empleo, flexibilización y fraude laboral, entre otros.

Pero, sostuvieron, “lo más llamativo y cruel” es la incorporación de un artículo en el proyecto de reforma que les permite a los empleadores reducir los salarios en un 75% y el 50% en los casos de licencias médicas, enfermedades, accidentes y otras, lo que representa “un atropello sin escrúpulos a los derechos que ataca directamente a la salud y la humanidad del trabajador por considerarse derechos irrenunciables”.

En ese marco, desde la CGT Delegación Regional Formosa, “reafirmamos nuestro compromiso histórico con la democracia, el diálogo y la paz social, reivindicando las organizaciones sindicales y las negociaciones colectivas, por lo que instamos a una unión nacional”.

“Desde esta Delegación nos solidarizamos con todos los trabajadores que quedaron sin empleo, así también por los jubilados y pensionados que tienen haberes insuficientes. Es preocupante el recorte de la coparticipación correspondiente a las provincias porque afecta directamente a todo el pueblo”, manifestaron.

Y cerraron: “Por todo ello adherimos a la medida del paro general decretado por la CGT Nacional y asimismo exigimos a nuestros representantes legisladores a no avalar y a rechazar de manera absoluta el proyecto de reforma laboral que pretende recortar los verdaderos derechos conquistados en defensa y protección de los trabajadores”.



