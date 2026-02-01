Sustrajeron bienes en un establecimiento educativo y terminaron demorados

También se recuperaron los objetos

Integrantes de la fuerza provincial demoraron a varios adolescentes por la sustracción de objetos de valor del Jardín de Infantes N° 42 de Las Lomitas.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche y el personal de la comisaría de la mencionada localidad realizó las averiguaciones y entrevistó a los vecinos de la zona, quienes aportaron datos de interés.

Luego el jueves último, demoraron a los jóvenes, fueron trasladados hasta la dependencia policial y se los entregó a sus padres en carácter de guarda tutelar, a disposición de la Justicia provincial.



