Anularon dos puntos de venta de estupefacientes





Detuvieron a dos hombres, una mujer y secuestraron marihuana, teléfonos, dinero y una motocicleta

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, Güemes, allanaron dos viviendas, detuvieron a dos hombres, una mujer, mayores de edad y secuestraron 22 envoltorios con marihuana, acondicionados para su comercialización.

Este fue el resultado de un minucioso trabajo de investigación, que incluyó el seguimiento de los movimientos de dos presuntos centros de distribución de drogas en los barrios San Miguel y San José de Villa General Güemes.

Las pruebas reunidas fueron analizadas por las autoridades judiciales y ordenaron los allanamientos en la casa de los sospechosos, que se concretaron el viernes por la mañana.

En la vivienda ubicada en la calle Sarmiento, entre España y Costanera, del barrio San Miguel, detuvieron a la mujer de 22 años, secuestraron un teléfono celular y una moto Corven Energy. Además identificaron a un hombre que registraba pedido de captura en una causa por lesiones.

Luego, en la segunda vivienda ubicada en la avenida Pablo Argañaraz del barrio San José, aprehendieron al hombre de 27 años, secuestraron 22 envoltorios de marihuana, preparados para la comercialización, dinero en efectivos y otros elementos de interés en la causa.

Se contó con la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, del Grupo de Intervención Especial (GIE), Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), personal de la Comisaria Güemes, de la Delegación Unidad Regional Siete y Policía Científica.



