Se desarticularon otros dos centros de distribución de drogas

Hubo cinco detenidos y más de 200 envoltorios con cocaína

Efectivos de la fuerza provincial allanaron dos viviendas en el barrio 25 de Mayo de Clorinda, detuvieron a cinco individuos y secuestraron cocaína lista para comercializar.

Luego de una minuciosa tarea de investigación, los integrantes de Delegación Drogas Peligrosas realizaron las requisas domiciliarias y secuestraron unos 233 envoltorios con la mencionada sustancia pasta base de cocaína, fraccionada y preparada para su venta.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, para el procedimiento se contó con la colaboración del Grupo Operaciones Motorizadas (GOM) y de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).







