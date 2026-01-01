Suspendieron carrera hípica clandestina en Laishí

• Se despejó el lugar sin registrarse incidentes

Efectivos de la Comisaría Laishí, interrumpieron una competencia de caballos que se realizaba en una propiedad privada, con la presencia de más de 65 personas.

Alrededor de las 19:15 horas de este domingo, los uniformados en compañía de los integrantes del Puesto vigilancia Yataí, realizaban recorridas preventivas por zona rural.

Durante ese trabajo, observaron la aglomeración de personas en una quinta, donde se desarrollaba la actividad no autorizada.

Allí, encontraron a más de 65 personas, 20 vehículos, dos carros trasportadores y caballos de competencia, como así también un espacio adaptado para una pista de carrera.

En el lugar, se entrevistaron con el propietario de la finca y organizador del evento, a quien se le informó la situación y que el evento debía concluir en ese momento.

Con la colaboración del Personal de la Delegación Policía Científica, identificaron a los concurrentes y a los vehículos y todo fue documentado fotográficamente.

Por el hecho se inició, una causa por contravención con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía Laishí.



