Clorinda: La Policía detuvo a sujeto y recuperó dispositivos electrónicos sustraídos

Fue en el marco de una causa judicial por “Robo” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda, detuvieron a hombre, de 28 años, y recuperaron varios objetos robados de una vivienda.

El primer procedimiento se llevó a cabo el miércoles último, cuando los policías aprehendieron al autor del hecho en el B° Libertad de la ciudad de Clorinda y hallaron en su poder consola de juegos, joysticks y otros elementos vinculados a la causa.

Después, el sábado último por la mañana, en zona céntrica de esa ciudad, los investigadores observaron a un sujeto que cargaba varios elementos, quien al verse sorprendido arrojó los bienes y huyó hacia el país vecino.

Allí, personal de la Zona Dos del comando de Patrulla de Seguridad Urbana secuestraron una guitarra eléctrica, un parlante amplificador, un afinador metálico, entre accesorios musicales.

Todos los elementos fueron trasladados hasta la comisaría y luego reconocidos por el damnificado como de su propiedad.



