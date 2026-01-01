Ibarreta. Herido con arma de fuego: Buscan al autor y el arma utilizada

• La víctima fue trasladada al hospital central donde recibió asistencia médica y fue dado de alta, se encuentra fuera de peligro

Efectivos de la Comisaría Ibarreta, dependiente de la Unidad Regional Cinco, iniciaron una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N º 3, en el marco de una causa por Tentativa de Homicidio.

El hecho se registró el domingo, alrededor de las 08:00 horas, en el barrio Santa Catalina de esa localidad, cuando el joven, regresaba del domicilio de un familiar.

En esas circunstancias, habría sido interceptado por un sujeto mayor de edad, quien portaba un rifle calibre 22, y disparó varias veces sin mediar palabra, uno de ellos impactó en el antebrazo izquierdo.

La víctima, fue asistida en el nosocomio local, quienes comprobaron la herida en miembro superior izquierdo, y fue derivado para una atención más compleja hasta el Hospital Central.

Después, los integrantes de la Delegación Policía Científica realizaron las diligencias de rigor, secuestraron vainas servidas y cartuchos de distintos calibres, los cuales fueron incorporados a la causa.

La Policía continúa con las tareas investigativas para la aprehensión del imputado y el secuestro del arma utilizada para la agresión.