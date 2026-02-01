Siguen las inscripciones el Taller de Fotografía con nociones de Video en Formosa

La Asociación Italiana de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa de Formosa presenta una nueva propuesta educativa que fusiona la fotografía y el video, con inicio previsto para el 4 de marzo.

La Asociación Italiana de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa de Formosa anuncia la apertura de inscripciones para su nuevo Taller de Fotografía, que incluirá nociones de video. El módulo inicial, denominado "Conociendo la máquina y pensar en la imagen", comenzará el próximo 4 de marzo, ofreciendo una oportunidad única para aprender y perfeccionar habilidades en el arte visual.

El taller se dictará durante los meses de marzo y abril, con clases programadas para los miércoles en el horario de 14:30 a 16:00 horas. El programa está diseñado para proporcionar a los participantes un conocimiento profundo sobre los distintos tipos de cámaras fotográficas y teléfonos celulares, explorando en detalle sus partes y características esenciales.

Además de la comprensión técnica de los equipos, el curso abordará conceptos fundamentales previos a la toma de imágenes, tales como la composición en fotografía y video, la identificación de elementos clave a considerar en cada encuadre y el manejo adecuado del fondo para lograr resultados impactantes. La organización del taller ha enfatizado que el horario fue "elegido estratégicamente para facilitar una gran cantidad de prácticas", lo que promete una experiencia educativa dinámica, interactiva y fuertemente orientada a la aplicación práctica de los conocimientos.

Detalles de costos e inscripciones:

El costo mensual del taller ha sido fijado en $20.000 para los socios de la institución, mientras que para el público en general (no socios) el valor ascenderá a $40.000.

Para mayor información y para formalizar las inscripciones, los interesados pueden contactarse directamente vía WhatsApp con los siguientes referentes: Lic. Franco Romero: al número 370 425 1065 y el Ing. Guillermo D'Aguerro: al número 3704 66-4211.

Esta propuesta representa una excelente oportunidad para todos aquellos que deseen incursionar por primera vez o busquen perfeccionar sus habilidades y conocimientos en el fascinante y cada vez más relevante mundo de la fotografía y el video. Tambien puede convertirse en una salida laboral en el corto plazo.



