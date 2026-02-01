Denuncian que la reforma laboral constituye el golpe de gracia o destrucción definitiva del sistema previsional argentino

Con la creación del -Fondo de Asistencia Laboral-, se le sacará U$S 3.000 millones de dólares al ANSES para financiar despidos que realicen las empresas privadas-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que mientras el Gobierno Nacional se concentra en romper la resistencia de opositores y aliados contra el Art. de las Licencias en la Reforma Laboral, “hemos solicitado Institucionalmente a los principales Jefes de Bloque y Referentes de la Cámara de Diputados, el rechazo contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Régimen de Indemnizaciones que le va recortar U$S 3.000 millones al Anses, idea impulsada por el Ministro de Economía Luis Caputo, para invertir en entidades financieras registradas en la CNV, (Comisión Nacional de Valores), las cuales funcionarán como –Minis AFJP- controladas por el Estado Nacional, lo que reducirá en un 3% las contribuciones de las empresas al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado por la Ley 26.425 en 2008), recursos estos que pasarán del, pago de pensiones en todo el país, “a financiar despidos”, perjudicando y poniendo en riesgo a las Cajas Previsionales No Transferidas a la fecha. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que pretenden aprobar es un ataque directo a las y los trabajadores que hoy están en actividad y pueden ser despedidos, pero además es la antesala de una reforma previsional orientada a destruir el sistema jubilatorio. El mismo es creado para que las empresas paguen indemnizaciones por despidos sin causa y se alimentará de un porcentaje del aporte de las empresas que hoy va a financiar el sistema previsional. Es decir, el Gobierno Nacional les transfiere a los jubilados el pago de las indemnizaciones para que las empresas despidan sin costo alguno. En el escrito original de la Reforma, los recursos para financiar el FAL estipulaba una rebaja del 3% en los aportes patronales. Luego con las modificaciones en el Senado se rebajó a 1% para las grandes empresas y 2,5% para PYMES. Según el Iaraf, “el costo original era de 0,57% del Producto Bruto y tras los cambios, pasaría a ser de 0,37%. El Gobierno Nacional se reservó la potestad de acuerdo al artículo que establece el FAL de que las alícuotas de 1% y 2,5% puedan elevarse a 1,5% y 3%, respectivamente. Se estima que la caída de ingresos del Anses sería entre U$S 1.830 millones y U$S 3.000. Son datos de 2024, en base al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) y Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por lo cual denunciamos que “la Reforma laboral, se constituye en el golpe de gracia o destrucción definitiva del Sistema Jubilatorio Argentino”, pues terminarán desfinanciando al mismo, derivando un porcentaje de las contribuciones patronales que hoy van a la ANSES hacia el FAL (un fondo para pagar indemnizaciones), liberando a las empresas privadas de abonar indemnizaciones cuando despidan a un trabajador/a, desviando recursos de la caja de todos los jubilados. Esto significa nada más ni nada menos que, la vuelta de las AFJP: apostar en la Bolsa con el dinero que le corresponde a un sector, (los pasivos) para que cuando llegue el momento de jubilarse no existan los fondos necesarios, originándose de esta manera una ANSES paralela que manejará el Gobierno Nacional.



