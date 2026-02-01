Detuvieron a un sujeto y recuperaron objetos sustraídos

La investigación estuvo a cargo de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito CincoIntegrantes de la fuerza policial aprehendieron a un sujeto de 39 años y recuperaron calzados y otras prendas sustraídas de una vivienda de la calle Arenales al 1.000, en el barrio San Francisco de esta ciudad.El caso fue denunciado días atrás en la Comisaría Seccional Tercera, lo que originó una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.En forma rápida, los investigadores de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco desplegaron relevamientos en la zona, que incluyeron la verificación de secuencias fílmicas, que también fueron viralizadas en redes sociales, entrevistas de vecinos y comerciantes.Con los datos recolectados, establecieron la identidad del presunto autor y orientaron el trabajo hacia el barrio República Argentina, donde el martes último sorprendieron al sospechoso, que abandonó los objetos sustraídos frente a la manzana 98.En el lugar, con la participación de la Delegación de Policía Científica, documentaron el secuestro de un par de botines, varios pares de zapatillas, crocs, calza térmica, entre otros bienes.Esa misma tarde, alrededor de las 19:45 horas, capturaron al sujeto buscado frente a la manzana 94 del República Argentina, que fue trasladado y notificado de su situación procesal en la dependencia policial. A todo esto, los elementos recuperados fueron reconocidos por el damnificado, quien agradeció la intervención de los auxiliares de la justicia.