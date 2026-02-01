Siembra de segunda: Por cuestiones climáticas se postergó para la próxima semana el lanzamiento en Ingeniero Juárez

Este viernes 20, el Gobierno de Formosa tenía planificado continuar con el lanzamiento de la siembra de segunda en Ingeniero Juárez, más precisamente en el paraje El Mistolar, en la chacra del productor Alfredo Maza, sin embargo, como se registraron lluvias en la región oeste, se debió postergar este evento.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se reprogramó para el próximo viernes 27 esta actividad en la que se iban a entregar semillas de maíz, cucurbitáceas y hortalizas a pequeños productores paipperos.

Si bien las lluvias “fueron bienvenidas”, ya que se “necesitaba humedad” en los suelos, complicaron la llegada de los productores de diferentes lugares del oeste, como Los Chiriguanos y Laguna Yema.

No obstante esa situación, confirmó Casco que se pudo avanzar en el trabajo “con todos los intendentes que llegaron a Ingeniero Juárez para participar del lanzamiento de siembra de segunda”, e incluso, “se les entregó combustible” para así “comenzar a preparar el suelo”.

Esto también se hizo a los fines de aprovechar que en “estos días el pronóstico marca buen tiempo para luego hacer el lanzamiento con los pequeños productores de la región oeste el próximo viernes”, indicó.

Entonces, ese día se entregarán “las semillas a los paipperos de las localidades de El Chorro, Pozo de Maza, Laguna Yema, Los Chiriguanos y toda la jurisdicción de Ingeniero Juárez”, tratándose de “una amplia región que hace mucho vienen produciendo”, valoró.

En cuanto a la nueva metodología de siembra propuesta por el organismo, a través de la cual los paipperos también harán su aporte solidario cada uno en su localidad o paraje a los fines de reforzar el aporte nutricional de los comedores escolares, hizo notar que esta iniciativa “tuvo muy buen impacto y aceptación de parte de todos ellos”.

Por otro lado, continuó diciendo que “tenemos que destacar que el sur de Juárez, como lo hablábamos con su intendente, Rafael Nacif, y los técnicos de la región, logró una producción, entre sandía y melón, de más de 50 mil frutas en la campaña de primera que culminó hace pocos días”.

Manifestó su alegría ya que “realmente esto es muy importante”, porque permitió, a su vez, inyectar “más de 200 millones de pesos con la siembra de primera, que se lanzó también el año pasado en la zona” y con la que también se hace “un aporte a la economía familiar de los juarenses”, dado que “a un excelente precio y calidad” se comercializa en el ámbito local.

En ese punto, avanzó en señalar el titular del Instituto PAIPPA que “en esta región del oeste son casi 600 productores paipperos” que realizan esta actividad, pero a partir de este fortalecimiento impulsado por la gestión provincial “se tiene previsto ir sumando a muchos más”.

Por último, reflexionó que todo este trabajo se enmarca en lograr “la diversificación productiva en la provincia”, que tuvo su punto de partida cuando se lanzara en 1996 el programa PAIPPA, hoy Instituto, por el gobernador Gildo Insfrán.

Ese momento “fue clave” porque a partir de allí se impulsó con fuerza al sector productivo, lo que permitió “una producción muy importante en las chacras”, significó categórico.



