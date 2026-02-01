Operativos sanitarios en el oeste: 349 atenciones y prestaciones en Vaca Perdida y La Rinconada

En ambas localidades se realizaron prestaciones de clínica médica, de pediatría, obstetricia, odontología, ecografías, nutrición y salud sexual y reproductiva.

El Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, concretó 349 atenciones y prestaciones en Vaca Perdida y La Rinconada, luego de las jornadas realizadas días atrás en El Quebracho y El Divisadero.

En Vaca Perdida se registraron 211 atenciones, se efectuaron 60 consultas de clínica médica y 35 de pediatría. Además, se realizaron 15 prestaciones odontológicas, 45 ecografías abdominales y 20 controles obstétricos. En el área de salud sexual y reproductiva se colocó un implante subcutáneo y el servicio de nutrición brindó 35 consultas.

Luego, el equipo de salud se trasladó a La Rinconada, donde se contabilizaron 138 atenciones y se concretaron 30 consultas de clínica médica, 15 pediátricas y 20 atenciones odontológicas.

También se realizaron 40 ecografías abdominales, dos ginecológicas y 12 controles obstétricos. Asimismo, se efectuó una colocación de implante subcutáneo y 18 consultas nutricionales.

El director del nosocomio, el doctor José Fernández, subrayó la importancia de la atención territorial y el alcance de estos operativos.

“Este tipo de acciones muestra el valor del trabajo sanitario que el Gobierno de Formosa lleva adelante a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y de nuestro hospital. Hace dos días estuvimos en El Quebracho y El Divisadero y hoy en estas dos localidades”, señaló.

Remarcó, que se trata de una política sostenida que garantiza acceso equitativo a la salud. “Tenemos un Gobierno provincial que prioriza el cuidado de la salud y hace posible que, a través de estos operativos, los pobladores tengan a su alcance especialidades y estudios, de forma completamente gratuita”, afirmó.

Durante la jornada en Vaca Perdida, el agente sanitario y referente comunitario Adolfo Caín, agradeció la presencia del equipo y el acompañamiento del Gobierno, del Ministerio de Desarrollo Humano y del hospital distrital.

“Estamos agradecidos por este operativo en nuestra comunidad”, expresó.

En La Rinconada, el referente comunitario Tranquilino Elbecio valoró la llegada de los profesionales y destacó la atención brindada a las familias de la zona. “Muchas gracias por venir y por la atención”, manifestó.

De este modo, el sistema público de salud provincial acerca prestaciones gratuitas y garantiza atención en comunidades del oeste formoseño.



