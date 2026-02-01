Apresaron a tres sujetos y secuestraron elementos utilizados para la faena

• El caso de abigeato se cometió en la Colonia San Isidro

Efectivos de la Comisaría Villa General Güemes aprehendieron a tres sujetos y secuestraron herramientas, una mochila y restos de una faena clandestina.

El martes último, los integrantes de la dependencia tomaron conocimiento de un hecho de abigeato sobre la Ruta Provincial 20, en la Colonia San Isidro de esa localidad.

Allí demoraron a un motociclista que tenía en su poder un cuchillo, serrucho, hacha y lazo de cuero, entre otros elementos en su mochila.

De inmediato realizaron un rastrillaje, hallaron restos de una faena y resguardaron el lugar del hecho.

Luego observaron a otros dos sujetos en motocicletas que transportaban un carrito, razón por la cual se los interceptó y se estableció que minutos antes habrían trasladado el producto cárnico de la faena.

Tanto el carrito como la carpa utilizada para tapar la carne fueron secuestrados, el personal de la Delegación Policía Científica documentó la intervención y se inició una causa contravencional.