SIDOFOR resolvió no adherir al paro del lunes 2 de marzo

El Sindicato Docente de Formosa (SIDOFOR) resolvió no adherirse al paro convocado para el lunes 2 de marzo próximo, “entendiendo que las políticas educativas llevadas a cabo por el Gobierno de Formosa, favorecen y estimulan el diálogo y la búsqueda de consenso para una recomposición salarial”.

Así lo indicó su titular, la profesora Estela Escobar, quien subrayó que “la provincia se hace cargo con recursos propios del Tesoro Provincial de un conjunto de ítems y conceptos que el Gobierno nacional desatiende”.

En tal tesitura, aseguró que “Formosa ha tomado una serie de medidas y acciones que dignifican a la docencia formoseña y a la comunidad educativa en su conjunto, lo que no amerita un espíritu de confrontación”.

Al respecto se destacan: el pago del FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente) - que suplanta al FONID-; Conectividad Provincial; el Complemento Docente Provincial por antigüedad; capacitación gratuita, mantenimiento y creación de infraestructuras que brindan un espacio laboral óptimo; además de comedores escolares, entregas de útiles y uniformes y, “diversos beneficios que demuestran que la educación en Formosa es un área prioritaria y de especial atención”, marcó.

Sin embargo, dejó en claro que “el gremio SIDOFOR repudia enfáticamente la gestión nacional, en materia educativa y además en todas las áreas atinentes, por ser totalmente contrarias al bienestar de los trabajadores docentes y atentar contra la educación pública, gratuita y universal”.

“El presidente Javier Milei busca la privatización de nuestra educación e instaurar una educación privada que solo la gozarán los hijos e hijas de la élite argentina”, lamentó.

En cambio, afirmó que “aquí en Formosa se sigue apostando con fondos locales a la educación pública para todas y todos” y añadieron que “prueba de esto es la próxima inauguración, en la apertura de clases, de tres unidades educativas -en distintos niveles-, lo cual deja evidente que la educación, para nuestro gobernador Gildo Insfrán, tiene rostro humano”.

Resaltó que “los únicos privilegiados son los niños”; y por tal razón “este lunes 2 nuestros afiliados docentes estarán concurriendo a dar clases, en un clima de confraternidad, solidaridad y entrega para con la comunidad educativa de Formosa”.

Finalmente, enfatizó que SIDOFOR acompaña el reclamo que se le formula al Poder Ejecutivo Nacional, exigiendo la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el respeto a la Ley Nacional de Educación, el aumento del presupuesto en educación y un Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional”.

Y desde el gremio rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y la Ley de “Modernización” Laboral.



