Este sábado se realizará la II Edición del Festival de la Cerveza Artesanal en Herradura

Con el firme acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, el apoyo del Ministerio de Turismo y la articulación con la Municipalidad de Herradura, el Mercado Comunitario de Emprendedores será protagonista de la II Edición del Festival de la Cerveza Artesanal, que se realizará este sábado 28 de febrero, desde las 20 horas, en la Plaza Unidad Nacional.

El evento se consolida como un espacio que impulsa el trabajo local, fortalece el emprendedurismo y genera oportunidades concretas para productores y cerveceros artesanales de la región, en el marco de un modelo de desarrollo que prioriza la economía social y el crecimiento con inclusión.

Mariángeles Vicentin, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, destacó que “este tipo de iniciativas son posibles gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de sostener y acompañar permanentemente a nuestros emprendedores. Cada edición representa más trabajo, más producción local y más comunidad”.

Asimismo, subrayó que “la articulación entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Turismo y el municipio de Herradura permite que el Mercado Comunitario de Emprendedores siga creciendo y generando espacios donde el talento y el esfuerzo formoseño encuentran oportunidades reales”.

La jornada ofrecerá una variada propuesta gastronómica y las mejores cervezas artesanales, sumando además el show en vivo de La Banda de los Forasteros, Enzo y Matías, que pondrán música y energía a una noche pensada para compartir en familia y con amigos.

De esta manera, Herradura se posiciona nuevamente como un punto de encuentro para el turismo, la producción y la cultura, reafirmando el compromiso de un Estado presente que impulsa el desarrollo local.



