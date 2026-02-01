Becas Progresar: Aún no cerró el ciclo lectivo 2025 y no hay fecha confirmada para nuevas inscripciones

En diálogo con AGENFOR, el coordinador de las Becas Progresar, Hugo Araujo, brindó detalles acerca de las diferentes líneas y confirmó que, si bien no hay fecha establecida para las nuevas inscripciones, estiman, sería entre marzo y abril.

“La Beca Progresar es una ayuda económica para aquellos alumnos que tienen dificultades económicas, obviamente, para ayudar y que sigan avanzando en las trayectorias escolares”, recordó.

Las tres líneas que manejan, actualmente, son Becas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo que está “encuadrada en todos los alumnos mayores de 16 años hasta 24 años y hasta 26 si es que no tienen un trabajo formal”.

“En el Obligatorio como becarios ya, hay más de 15.777 alumnos becarios. O sea que están cobrando o están por seguir cobrando en toda la provincia”, precisó.

Asimismo, el coordinador aclaró que “todavía no terminó el ciclo lectivo 2025” porque “las inscripciones comienzan generalmente marzo y abril y son 12 cuotas” por lo que “febrero terminaría de cobrarse en marzo para completar esas cuotas”.

“También está la Beca Superior que son aquellos alumnos que están cursando el nivel terciario de toda la provincia; Y la Beca Progresar Trabajo son aquellos alumnos que están transitando los centros de formación profesional donde enseñan oficios”, ahondó.

En ese marco, entre las tres líneas, Araujo estimó que son 25 mil estudiantes formoseños los que perciben esta ayuda económica.

“Obviamente que siempre hay palos en la rueda, porque desde el año 2025 las inscripciones se hacían a través de la página Mi Argentina. Es una página online que algunos tienen la facilidad y el acceso, como a otros también les dificulta mucho porque tienen que tener una computadora o un celular, aunque gracias a Dios toda nuestra provincia en los centros educativos tienen conectividad, así que no hay problema”, explicó.

Y agregó: “El tema es a veces tener el aparato porque cuando te pide Mi Argentina que vos hagas tu clave y tu usuario, tener un correo electrónico personal y generalmente acá en Capital, mucho problema no hay, pero sí pasa en el interior con las otras comunidades”.

Inscripciones

En ese sentido, el referente aseveró que, “como todavía no terminó el ciclo lectivo 2025”, para este año “no hay información sobre las inscripciones”, pero “se tiene la idea que entre marzo y abril serán, aunque nosotros no podemos salir a ofrecer aún”.

“Las inscripciones para ingresar a la beca son gratuitas, sin intermediarios, es personal. Siempre les recomendamos a los alumnos que puedan inscribirse que se dirijan primero a la institución”, sostuvo.

En cuanto al monto bruto que “no depende de nosotros”, Araujo indicó que, durante nueve meses, los beneficiarios cobran 27 mil pesos y, luego de cumplimentar una serie de cuestiones como “ser regular en los estudios”, pueden cobrar el 20% que se les retiene cada mes, “que son más o menos 70 mil pesos”.

“Las certificaciones las hace el director de la escuela, que a veces puede delegar, pero básicamente es certificar que el alumno siga siendo regular, vaya a la escuela, estudie y apruebe”, concluyó.



