Se realizaron tareas de reacondicionamiento en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri

El Gobierno de Formosa, a través de un trabajo mancomunado de distintos organismos, avanzó este miércoles 25 con las tareas de reacondicionamiento en los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, ubicados en la ciudad capital.

En dichos barrios, el gobernador Gildo Insfrán dará inicio el lunes 2 de marzo al ciclo lectivo 2026 con la inauguración de tres nuevos establecimientos educativos.

Al respecto, la asesora del Poder Ejecutivo, la arquitecta Blanca Denis, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó que “desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, Obras Públicas, la Unidad Central de Administración de Programas (UCAP), REFSA y la Dirección de Vialidad Provincial se están desarrollando variadas tareas en distintos espacios”.

Especificó que “se realizan tareas de cuneteo, desmalezamiento, perfilado de calles internas, así como el reacondicionamiento de las arterias principales y secundarias de las calles enripiadas y el ripio de nuevas arterias”.

Destacó que “la intervención es debido a que este 2 de marzo, en este complejo urbanístico se dará un hecho importante y trascendental, ya que el gobernador Insfrán dará inicio al ciclo lectivo 2026 con la inauguración de tres establecimientos escolares”.

Los mismos son: la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N°34, la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 548 y la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 103.

Puso de resalto que estos edificios “albergarán aproximadamente a unos 1500 alumnos de este sector de la ciudad” y sostuvo que se trata de un acontecimiento social “sumamente importante”.

En contexto, recordó que al llegar Javier Milei al Gobierno nacional, “desfinanció y paralizó la obra pública, pero el Gobernador de todos los formoseños decidió que con recursos propios se siga construyendo, de manera más lenta, pero garantizando la continuidad. Estas tres obras forman parte de esas que se reactivaron”, realzó firme.

Cabe aclarar que esta decisión no es producto de la casualidad, hizo notar, remarcando que el primer mandatario “sabe que para este sector de la ciudad era prioridad contar con este jardín, esta primaria y esta secundaria, porque los niños deben estar escolarizados cerca de su domicilio”.

También, recordó que en estos dos barrios ya se inauguró un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una subcomisaría y el Centro de Inclusión Digital, es decir, “obras estratégicas que forman parte del crecimiento de la zona”.

Por su parte, Ricardo Jara Zaquelli, jefe del Departamento de Conservación de la DPV, comentó que en esta jornada, dicho organismo se encargó en específico “del trabajo de limpieza del canal principal que divide ambos barrios”.

“Se limpiaron aproximadamente mil metros y para ello se utilizó una excavadora, un camión volcador y un cargador frontal”, detalló.

Además, para cerrar, adelantó que dentro de la planificación de las tareas, se tiene previsto trabajar hasta el sábado, “realizando todo lo que se pueda para dejar en óptimas condiciones para el lunes”.







