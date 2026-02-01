El Modelo Formoseño presente en los barrios: Masivos operativos de salud para el inicio del ciclo lectivo

En una acción conjunta entre el Gobierno de Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano, agrupaciones locales y diversos organismos provinciales, se llevaron adelante jornadas de atención sanitaria integral, este miércoles 25, en los barrios San José Obrero y Nueva Pompeya, de manera simultánea.

Los operativos facilitaron el acceso a certificados de aptitud física y bucodental para cientos de niños y niñas ante el inminente inicio de clases en la provincia de Formosa.

De esta manera, el despliegue territorial denominado “Encuentro Saludable”, que se replica en diversos puntos de la ciudad capital durante la semana, tiene como objetivo principal acompañar a las familias formoseñas en la cumplimentación de los requisitos de salud escolar, garantizando equidad y celeridad en la atención.

La diputada nacional Graciela de la Rosa, acompañó el operativo y al dialogar con AGENFOR destacó la importancia de estas políticas de cercanía y explicó que “estamos colaborando con las familias ante el inicio de clases”.

Señaló que “se trabajó en conjunto con el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y otros organismos provinciales, ofreciendo una merienda también”.

De la Rosa enfatizó que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de la política provincial, afirmando que “nuestro Modelo Formoseño es estar al lado de la gente los 365 días del año. No solo trajimos salud, sino también un momento de encuentro con refrigerios y atención humana para paliar el calor”.

Comunidad organizada

Simultáneamente, en el barrio Nueva Pompeya, el SUM de la Escuela N° 228 se transformó en el centro de atención integral para completar los certificados correspondientes al inicio escolar.

Silvia Navarrete, referente de la agrupación justicialista “Sumar”, subrayó que la iniciativa surgió del diálogo directo con los vecinos para evitar la saturación de los centros de salud barriales.

En este sentido, indicó que los operativos contaron con un circuito completo que incluyó controles pediátricos para certificados de aptitud física, revisiones bucodentales y entrega de kits de higiene (cepillos y pasta dental), vacunación de calendario y refuerzos y refrigerios saludables para los niños y niñas presentes.







