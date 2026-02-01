Se desbarató un centro de distribución de drogas en una vivienda del barrio 12 de Octubre

El procedimiento culminó con el secuestro de marihuana y dinero

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a una mujer, secuestraron marihuana lista para su comercialización, equipos de telefonía celular y una importante suma de dinero, durante un allanamiento en una vivienda del barrio 12 de Octubre, de esta ciudad.

El mandato judicial fue concretado en la tarde del miércoles, tras varias semanas de investigación del personal especializado, donde fue vital la colaboración de la comunidad.

Las pesquisas se centraron en un inmueble ubicado sobre la calle Tomás Parkinson del mencionado conglomerado habitacional, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes en dosis fraccionadas.

Una vez reunidas las pruebas, fueron puestas a consideración del juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento.

Durante la requisa, los policías secuestraron una bolsa con un producto herbáceo que, según las pruebas de orientación, resultó ser de marihuana, además de dos envoltorios con la misma sustancia.

También se incautaron equipos de telefonía celular, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga, entre otros objetos de interés para la causa.

Además se detuvo a una mujer sindicada como presunta responsable de la actividad ilícita, la trasladaron a la dependencia, le notificaron de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Por el hecho, se inició causa judicial por Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, con intervención del mencionado juzgado.