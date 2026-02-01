Desarticularon un campamento utilizado para faenas clandestinas

El operativo se desarrolló en la Sección “Lorencita”, del establecimiento ganadero Bouvier, a la vera del Río Paraguay

Integrantes de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), desarticularon un campamento precario presuntamente utilizado por abigeos para cometer faenas clandestinas en potreros ubicados a orillas del río Paraguay, trabajo que incluyó el secuestro de elementos empleados para la actividad ilícita.

La investigación se inició días atrás, cuando policías de la Jefatura UEAR y del GEOPF se concentraron en la Sección “Lorencita”, dependiente del establecimiento ganadero Bouvier.

Según los antecedentes, los ilícitos en la zona serían cometidos por abigeos provenientes del país vecino, quienes incursionan hacia territorio argentino para faenar animales y trasladar el producto cárnico en embarcaciones hacia la República del Paraguay para su comercialización.

Durante esa jornada, los uniformados marcaron presencia en caminos rurales, riachos y sectores considerados vulnerables, extendiéndose el operativo hasta la noche, sin que se registren actividades ilícitas.

En continuidad con las tareas preventivas, el miércoles último desde las 07:00 horas, se reorganizó el despliegue con dos grupos operativos.

Los efectivos de la Jefatura UEAR y del GEOPF realizaron patrullajes en móviles policiales en las zonas de mayor acceso, mientras que integrantes de la Delegación, montados a caballo, recorrieron los potreros denominados “Paso Benítez”, “Mbocayá” y “Quebrachal”.

En una zona boscosa de difícil acceso, los policías hallaron oculto un campamento precario compuesto por una carpa, elementos de cocina, mercaderías varias y prendas de vestir, estableciéndose que dicho lugar era utilizado como base de operaciones para la comisión de hechos de abigeato.

Ante ello, se procedió al secuestro preventivo de todos los elementos; mientras continúan las investigaciones con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno. (Con foto).
















