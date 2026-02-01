Detuvieron a dos mujeres por usurpar una vivienda y agredir a un policía

• Ingresaron ilegalmente a un módulo de la manzana 60

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena intervinieron en un hecho de usurpación en el barrio Fray Salvador Gurrieri, impulsada por dos mujeres que aprovecharon la ausencia del propietario para ingresar al módulo habitacional con un niño de tres años.

El miércoles último, alrededor de las 17:15 horas, la Policía acudió a un requerimiento por la presunta ocupación ilegal de una vivienda ubicada en la manzana 60 de mencionado conglomerado habitacional.

Al arribar al lugar, los policías constataron que en el interior del inmueble estaban las mujeres con un pequeño, quienes se encontraban con el portón de acceso asegurado con candado y se negaban a salir.

Ambas manifestaron que realizaban tareas de limpieza y que la vivienda no tenía morador, pero según averiguaciones se estableció que el módulo es propiedad de un hombre de 52 años, que estaba de viaje por razones laborales.

Después la situación fue informada a la directora del Programa Mejor Calidad de Vida y a la Línea 102, debido a la presencia del niño, como así también a las autoridades judiciales de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por el delito de usurpación y la aprehensión de las ocupantes.

Por su parte, el personal de la Delegación de Policía Científica realizó las pericias y documentó el procedimiento.

Luego, con el fin de evitar su detención, una de las mujeres salió y se arrojó de manera intencional a una zanja cloacal y al tratar de aprehenderla salió y se sujetó firmemente del portón, por lo que fue necesario el uso de la fuerza pública en la medida de lo necesario.

En ese momento, también se hizo presente una mujer que se identificó como hermana de una de las usurpadoras, quien filmó el accionar policial.

En el lugar arribó la esposa del propietario del inmueble, quien radicó la denuncia y autorizó el ingreso al módulo.

Allí se aprendió a la otra mujer y se la trasladó a la comisaría junto a su hijo menor para continuar con las diligencias.

Por el hecho, se inició una causa judicial por "Usurpación, atentado y resistencia contra la autoridad", donde las dos mujeres fueron detenidas y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).
















