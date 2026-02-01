El conductor de una moto sufrió lesiones graves al chocar contra un acoplado

Ocurrió en la intersección de calle 16 de Julio y colectora de avenida Gendarmería Nacional

Un otociclista de 29 años resultó gravemente herido en el barrio Itatí Uno al protagonizar un choque con un acoplado estacionado y permanece internado en terapia intensiva, en el Hospital Central.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta tomó conocimiento del hecho alrededor de las 1:40 horas del viernes último en la intersección de la calle 16 de Julio y colectora de la avenida Gendarmería Nacional, de esta ciudad.

En el lugar, los efectivos constataron que un hombre se desplazaba al mando de una motocicleta Motomel Blitz por la colectora en sentido de circulación Este-Oeste y, por causas que se tratan de establecer, atropelló un acoplado estacionado en el mismo sentido.

Como consecuencia del impacto, el conductor perdió la estabilidad del rodado, cayó sobre la cinta asfáltica, sufrió lesiones de consideración y quedó inconsciente.

Luego el equipo médico del SIPEC llegó en una ambulancia, brindó asistencia al motociclista y lo trasladó hasta el Hospital Central.

Integrantes de la Dirección de Policía Científica, de la Dirección Policía de Seguridad Vial y del Destacamento de Bomberos San Miguel, realizaron las actuaciones en el lugar del siniestro; mientras que joven permanece internado en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado.



