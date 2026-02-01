Salud Mental: la línea 0800-888-3364 atiende las 24 horas para la prevención del suicidio

Es un servicio gratuito, accesible y confiable que brinda contención y acompañamiento a personas en crisis, y asesora a equipos de salud, educación y referentes comunitarios.

El Ministerio de Desarrollo Humano recordó que la línea 0800-888-3364 funciona como dispositivo de Salud Mental para la prevención del suicidio, con atención profesional las 24 horas.

La licenciada Andrea Kerr, coordinadora provincial de la línea, explicó que se trata de un recurso accesible para pedir ayuda a tiempo y remarcó que no es necesario atravesar una situación extrema para comunicarse: “No hace falta estar en una emergencia para llamar”.

Kerr señaló además que estas situaciones son prevenibles y que la orientación temprana puede marcar una diferencia. Por eso, recomendó comunicarse cuando aparecen señales como angustia, tristeza persistente, ansiedad, soledad o desesperación, ante crisis personales, familiares o vinculares, situaciones de violencia, pérdidas recientes o pensamientos de hacerse daño.

El dispositivo ofrece asimismo asesoramiento gratuito a profesionales de la salud y a trabajadores de ámbitos educativos, sociales y comunitarios que puedan necesitar apoyo para acompañar a otra persona.

En ese marco, Kerr destacó que el diálogo con un equipo especializado permite organizar lo que se está atravesando y definir acciones concretas. “En muchas ocasiones, poner en palabras lo que nos sucede no solo alivia, sino que también abre nuevas perspectivas y alternativas de abordaje”, señaló.

La línea también está disponible para adolescentes. En estos casos, se recomienda solicitar ayuda ante señales de alerta como aislamiento persistente, cambios bruscos en el estado de ánimo, alteraciones significativas del sueño (insomnio o hipersomnia), falta de energía o motivación, antecedentes de autolesiones o conductas de riesgo, incluido el consumo problemático de sustancias, así como situaciones de bullying, violencia o pérdidas recientes.

Kerr recordó que cualquier experiencia que genere malestar intenso, estrés sostenido, violencia o dolor emocional constituye un motivo válido para consultar.

Finalmente, Kerr reiteró que pedir ayuda a tiempo puede marcar una diferencia y recordó que la línea 0800-888-3364 funciona de manera permanente.



