La Policía sacó de circulación a 61 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 250 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2920 personas y con prueba de alcohotest a 74 personas, labraron 256 actas de infracción y detectaron a 61 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 33 motos, un automóvil y retuvieron 113 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad ciudadana

En tanto en el interior provincial, los uniformados bridaron seguridad en las distintas localidades durante la actividad de los corsos barriales.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5100 personas en distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.