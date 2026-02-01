Reunión en la Defensoría por la Seguridad Vial

Piden el secuestro de los vehículos implicados en maniobras peligrosas y sanciones a los responsables-

Tuvo lugar en la Defensoría del Pueblo, una -Reunión de Trabajo- a la que acudieron, previamente citados, representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, Arq. José Mazó y la Jefa de Seguridad Vial, Mayra Franco; la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, por medio de la Jefa del Cuerpo de Inspectores, Sra. Gabriela Toledo y el Presidente de la Fundación Unidos por el Dolor, Señor Alberto Gauna, acompañado de la Secretaría de la institución, Patricia Barbosa, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, junto al Secretario Letrado José Porfirio García y otros Asesores Legales. En la ocasión, el Ombudsman Provincial destacó la necesidad de dar respuesta a una sociedad que solicita acciones concretas frente a la imprudencia de adultos y jóvenes que realizan maniobras peligrosas en la vía y espacios públicos, al mando de motovehículos, específicamente a través de las denominadas “picadas”, conducción con exceso de velocidad y los llamados “willys” en motos, prohibida en Argentina al ser considerada conducción temeraria y peligrosa, regulada principalmente por la Ley Nacional de Tránsito 24.449,la cual prohíbe maniobras que pongan en riesgo la seguridad vial, entre otras. Luego de un intercambio de ideas, en el que se puso de relieve la importancia del abordaje, previsión de estrategias y fundamentalmente el trabajo conjunto a través de acciones concretas de los distintos actores públicos y las asociaciones libres de la sociedad en la temática que convocó al encuentro, como resultado se extrajeron cuatro ejes sobre los cuales se estimó necesario hacer hincapié: 1) Resaltar la decisión del Municipio Capitalino, en cuanto a suspender los diversos eventos de destreza en motovehículos, en razón de las conductas imprudentes y peligrosas que se despliegan luego, fuera de las áreas habilitadas, generadas por quienes no “comprenden el riesgo que conllevan sus maniobras peligrosos”; 2) La urgencia de una pronta modificación del Código de Faltas de la Provincia que prevea, específicamente, la tipificación de acciones como la realización de willys o wheelies, picadas y/u otras, así como el endurecimiento de las sanciones, con elevación de los montos de las multas en estos casos, sumando la suspensión de los permisos de conducir; 3) Llamado a la prudencia de los adultos (padres o tutores), quienes al proveer a los menores de motovehículos, bicicletas, son los primeros responsables de las consecuencias negativas del accionar de los mismos en la conducción de estos rodados; 4) Solicitud de endurecimiento de las acciones por parte de los actores comprometidos en la Seguridad Vial en la Provincia, específicamente intensificando los secuestros de motovehículos, bicicletas, involucrados en maniobras peligrosas, la determinación de mecanismos de pruebas en estos casos, para que se haga efectiva la aplicación de las multas correspondientes y el retiro temporal o permanente de los permisos de conducir a los infractores. 5) Los presentes convinieron, finalmente, continuar la labor iniciada, invitando al Ministerio de Gobierno de la Provincia para que, por intermedio del Consejo Provincial de Seguridad Vial y el Cuerpo de Tránsito de la Policía de la Provincia, se extiendan las tareas de prevención (dejando fuera de circulación a todo vehículo que no reúna condiciones de transitabilidad y el retiro de licencias, mediante la puesta a disposición de las actas y documentales al Tribunal de Faltas Municipal y/o Juzgados de Paz, según los casos), a efectos de mejorar la labor de prevención, control y fundamentalmente las acciones relacionadas con la realización de maniobras peligrosas en la vía pública mediante motovehículos o bicicletas, que actualmente se encuentran contempladas en la Ordenanza 3586/96 Reglamento General de Tránsito, donde las maniobras peligrosas son consideradas faltas graves y se prevén sanciones que incluyen importantes multas y el secuestro de los motovehículos, resultando en la actualidad medidas insuficientes, en el entendimiento de quienes participaron de esta reunión, donde se pudo visualizar, “la complejidad y amplitud de esta temática que incluye, motos con escapes libres, falta de estacionamientos acondicionados en determinados establecimientos educativos públicos”, todos puntos que serán trasladados a las autoridades competentes para su resolución.



