Asumió nueva funcionaria en la Justicia provincial

Se trata de la abogada Carolina Inés Yarza, quien juró como secretaria del Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y Menores de El Colorado. El acto institucional estuvo presidido por la titular del STJ, la ministra Claudia María Fernández.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández tomó juramento a la nueva secretaria Nº 1 del Juzgado Civil, Comercial, del Trabajo y Menores Nº 7 de El Colorado, Carolina Inés Yarza.

Fue durante un acto oficial realizado ayer a las 11 en el salón “Juan José Paso” de la Corte Provincial, del que también participaron los ministros Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll.

La secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe inició la ceremonia con la lectura de la resolución de designación de la nueva secretaria judicial y de convocatoria al acto de juramento realizado esta mañana.

Tras dar el “si juro”, la doctora Yarza fue felicitada por las autoridades de la Corte Provincial, luego de lo cual se procedió a la lectura del acta que plasmó el desarrollo de la ceremonia, la cual fue finalmente firmada por los magistrados, funcionarios e invitados presentes en el acto institucional.

Luego, la doctora Fernández entregó un presente recordatorio a la flamante funcionaria judicial, quien, a su vez, agradeció el emotivo gesto del STJ.

Voto de confianza

Al referirse al acontecimiento, la titular del STJ destacó la importancia de una rápida cobertura de una vacante para dotar de continuidad a la labor del Juzgado, pero dio aún más relevancia en esta ocasión porque quien fue designada es alguien que trabaja en la misma Magistratura. “Creo que eso es maravilloso”, subrayó.

En tal sentido, la doctora Fernández elogió la capacidad, dedicación y abnegación de la doctora Yarza, y dijo que su designación es un voto de confianza de todo el Superior Tribunal de Justicia, en tanto para la funcionaria -acotó- constituye un compromiso en el nuevo rol que a partir de ahora le toca desempeñar. “Lógicamente no va a ser el mismo que el de Relatora, ya que hoy le toca asumir como secretaria y pasar a ser el nexo entre la jueza y el personal”, explicó.

En este contexto, auguró que prosiga con la misma dedicación, exhortándola a que obre con prudencia, respeto y mucho diálogo. “Tener que mediar a veces entre quienes hasta hoy eran sus compañeros y la magistrada es todo un reto, el cual no tenemos duda lo va a saber llevar adelante porque está ampliamente calificada para ello”, significó.

Finalmente, vaticinó muchos logros y éxitos en la nueva gestión, que “no dudamos que va a ser así”, consolidando el compromiso con la función judicial, “que es lo que la trajo hasta aquí el día de hoy”, cerró.

La flamante funcionaria judicial se venía desempeñando desde el 16 de marzo de 2022 como Relatora del mismo Juzgado, mostrando un excelente desempeño en su gestión y la idoneidad y el perfil necesarios para pasar a cumplir la tarea de secretaria de la referida Magistratura.

Celeridad

La doctora Yarza reemplaza en el cargo a la exsecretaria Mónica Graciela Mujica, quien se jubiló hace un mes.

Para que no se resienta el servicio en ese Juzgado, el STJ tomó la determinación de proceder a la rápida cobertura de la vacante haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 27 inciso 9 de la Ley Orgánica Judicial (Nº 521 y sus modificatorias) y apenas retomada la actividad judicial ordinaria, tras la finalización de la feria, designó el pasado lunes a la reemplazante de la doctora Mujica (Resolución Nº 1) fijando dos días después la fecha de juramento de la nueva secretaria, tras lo cual la profesional ya comenzó a ejercer su función como Actuaria del Juzgado emplazado en la localidad de El Colorado.











