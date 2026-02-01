Dengue: Los casos se mantuvieron sin grandes variaciones esta semana

A pesar del buen contexto sanitario en la provincia, se solicita a la comunidad continuar con las medidas de prevención y revisar los patios de manera diaria para eliminar posibles criaderos de mosquitos, acompañando el trabajo que hacen las brigadas sanitarias durante todo el año.

Este sábado 7, se dio a conocer un nuevo parte informativo sobre el dengue, el cual informó que se han realizado 4975 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando uno de ellos resultado positivo a la enfermedad, detectado en la localidad de Palo Santo.

Asimismo, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad Capital, ni tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco se registraron fallecimientos por Dengue y se realizaron diez llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el 1 de enero a la fecha, se diagnosticaron 25 casos con el serotipo viral circulante DEN 2, sin fallecimientos.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se visitaron 6347 viviendas, de las cuales se bloquearon 3733, estaban cerradas 1862, se negó el ingreso a la brigada sanitaria en 752 y se erradicaron larvas del mosquito en 182

A su vez, se proveyeron repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED a 3733 hogares.

Para todas estas acciones de control del Aedes aegypti, se afectaron a 359 personas.











