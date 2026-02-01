Reunión de autoridades sanitarias para fortalecer la vacunación contra el sarampión en ciudades espejo fronterizas

El encuentro virtual permitió acordar criterios para validar dosis aplicadas en frontera y organizar acciones conjuntas en zonas de alta movilidad poblacional.

El viernes 27, autoridades sanitarias de la provincia de Formosa y de la República del Paraguay mantuvieron una reunión para consolidar estrategias de inmunización, con foco en la vacunación contra el sarampión.

El trabajo se centró en las denominadas “ciudades espejo”, especialmente en Clorinda–Nanawa y Formosa–Alberdi, donde el tránsito cotidiano de personas requiere respuestas articuladas para sostener coberturas adecuadas.

Durante la jornada se revisaron los esquemas nacionales vigentes, los criterios de validez de las dosis y el reconocimiento de esquemas en población que circula con frecuencia entre ambos territorios.

Participaron por Formosa la doctora Laura Filippini, subsecretaria de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a directores y responsables de áreas del sistema sanitario provincial. Por Paraguay lo hizo el licenciado Luis Cousirat Sanabria, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, acompañado por directores y jefes de departamento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“El objetivo es coordinar acciones de inmunización, especialmente la vacunación contra el sarampión, y reforzar el trabajo articulado en ciudades espejo, donde la movilidad permanente exige respuestas comunes”, señaló Filippini.

Sobre el contexto epidemiológico, recordó que en 2025 el continente americano registró un incremento significativo de casos y perdió el estatus de libre de sarampión. Agregó que, en las primeras tres semanas de 2026, la OPS confirmó 1.031 casos, lo que representa un aumento de 43 veces respecto del mismo período del año anterior.

Sanabria, en tanto, valoró la articulación “para ordenar acciones y optimizar recursos” y remarcó la necesidad de unificar criterios para el reconocimiento de dosis y sostener intervenciones simultáneas con seguimiento y comunicación permanente entre áreas.

El encuentro reafirmó la importancia de la cooperación sanitaria en frontera para proteger a la población y reducir el riesgo de reintroducción del sarampión.



