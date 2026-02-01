Con atletas de 11 países inició en la Costanera de Formosa la Copa Panamericana y Campeonato Sudamericano de Triatlón 2026

En una jornada histórica para el deporte provincial, la Costanera de Formosa recibió a más de 200 atletas de élite en una competencia de altísimo nivel internacional.

Este sábado 28 inició en el Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” la Copa Panamericana y Campeonato Sudamericano de Triatlón 2026, evento deportivo que reúne a 250 competidores de 11 países distintos y que finaliza el domingo 1° de marzo.

Sobre esto, Edgar Pérez, administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), expresó en declaraciones recogidas por AGENFOR que “es una emoción muy grande poder volver a tener en Formosa un evento deportivo de nivel internacional”.

También resaltó la importancia de “que podamos compartir por la Red de Medios de Comunicación con todos los formoseños y con el resto del mundo, por streaming, este evento de excelentísimo nivel, en un escenario natural, que es considerado un estadio de triatlón por las autoridades internacionales”.

Asimismo, señaló que “quienes nos visitan destacan la infraestructura, la seguridad y la amabilidad que tiene el pueblo formoseño con todos”, añadiendo que “todo esto significa el Modelo Formoseño para nosotros”.

“Escuchar este tipo de comentarios nos fortalece y estamos orgullosos de pertenecer al equipo político que conduce el gobernador Gildo Insfrán, que da la oportunidad a un deporte amateur de mucho sacrificio y hace realidad el sueño de los atletas”.

En este sentido, remarcó que “poder materializar un evento de este tipo que cumple con todos los estándares internacionales, ratifica el rumbo del Modelo Formoseño”.

Y aseguró que “aún con muchas dificultades por una política nacional que para nada valora ni apoya el deporte argentino, en Formosa tenemos un Gobernador ocupado para que Argentina siga siendo escenario de este tipo de competencias, y por supuesto, nuestra provincia hoy brille en el escenario internacional”.

Respecto a la logística, puntualizó que “hay un equipo muy grande en la organización con más de 200 personas trabajando desde hace varios días, que involucra a las distintas asociaciones de atletas y también a los diferentes organismos de Gobierno, como la Secretaría de Deportes, los ministerios de Desarrollo Humano y Turismo, la Policía de Formosa”.

Y remarcó que “también participa el sector privado, porque no debemos olvidar la plaza hotelera y gastronómica que recibe a todos los competidores”.

Por todo esto, consideró que la competencia “genera un impacto económico sumamente positivo para la provincia”.

Finalmente, Pérez también puso de relieve la figura del formoseño Orlando Aráuz, presidente de la Confederación Sudamericana de Triatlón, marcando “la calidad de dirigentes deportivos formoseños de poder lograr esta gestión, sumado a la decisión del Gobernador de poner todo lo necesario para hacer posible que Formosa sea sede y que el mundo lo vea”, concluyó.







