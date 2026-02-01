Ingeniero Juárez: Acuerdan operativos sanitarios quincenales para comunidades del oeste

La estrategia contempla equipos multidisciplinarios y prestaciones integrales, entre ellas ecografías, vacunación y controles nutricionales.

El director del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez, doctor José Fernández, mantuvo el viernes 27 de febrero una reunión con referentes comunitarios de La Mocha y Villa Devoto.

En ese marco, acordaron la realización de operativos sanitarios quincenales en comunidades del área programática de El Potrillo.

Participaron Didiano Fidencio, delegado de La Mocha, y el cacique de Villa Devoto. Durante la reunión se evaluó el trabajo sanitario que ya se realiza en el área y se definió un esquema para reforzar esa presencia en territorio.

“Logramos dar respuesta positiva a lo que ellos nos plantearon. Cada 15 días vamos a realizar un operativo sanitario importante, como ya lo venimos haciendo en distintos puntos del Distrito Sanitario 1”, expresó Fernández.

El director explicó que la modalidad busca acercar prestaciones a comunidades alejadas, fortalecer la atención primaria y articular el trabajo con el Hospital de El Potrillo, que cumple un rol clave en esa área programática.

En cada jornada se desplegarán equipos multidisciplinarios que brindarán atención integral, con ecografías obstétricas y abdominales, vacunación y controles nutricionales, entre otras prestaciones para niños, adultos y mujeres embarazadas.

El cronograma prevé iniciar en La Mocha, continuar en Villa Devoto e incorporar también a la comunidad de San Martín, asegurando intervenciones rotativas y sostenidas en distintos puntos del distrito.

“De esta manera fortalecemos el sistema sanitario en esa zona y acompañamos el trabajo cotidiano que realiza el Hospital de El Potrillo”, subrayó.

Al finalizar, Fernández destacó el acompañamiento del Gobierno de Formosa para sostener la presencia sanitaria en el oeste formoseño y remarcó que “la salud pública en la provincia constituye una política de Estado”.



