Retuvieron a un joven por sustraer bienes de un jardín de infantes

• Fue en el marco investigativo de una causa de “Robo”

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena retuvieron a un adolescente, de 17 años, como presunto autor del robo de varios objetos del Jardín de Infantes Nucleados N° 28, del barrio Fray Salvador Gurrieri, de la ciudad de Formosa.

El caso tuvo lugar el domingo último, cuando una docente denunció la sustracción de elementos de valor del establecimiento.

De inmediato, los uniformados fueron hasta el lugar, constataron daños en las ventanas de dos aulas y merced a las averiguaciones realizadas en el sector determinaron la identidad del presunto autor, reconocido por sus antecedentes delictivos.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Robo”, con intervención del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Tras las tareas de campo realizadas en la investigación de la causa, los policías retuvieron al joven en la manzana 56 del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Luego lo trasladaron en compañía de su madre hasta la dependencia policial, donde la mujer se notificó de la situación procesal de su hijo y se le entregó en carácter de guarda tutelar.